Peaminister intervjuus Postimehele: tänane koalitsioon ei ole küsimus Jüri Ratasest

«Need on väga huvitavad fantaasialennud ja paljudel lehelugejatel on seda kindlasti huvitav vaadata. Aga tänane koalitsioon ei ole küsimus Jüri Ratasest,» ütles peaminister Stenbocki majas Postimehele antud intervjuus.

«Kindlasti sotsiaalset dimensiooni ja kindlustunnet ja tasakaalu on rohkem vaja. Aga loomulikult peaministri roll on alati see, et tema pilk ja vaade peab olema laiem. Ja seda ma olen igal hommikul enda jaoks sisendanud, et Jüri Ratas on kogu Eesti peaminister,» ütles Ratas.