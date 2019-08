Riigikogust lahkuv Kalle Palling hakkab iduettevõtjaks

Oma idufirma ülesehitamiseks oli Palling juba pikalt valmistunud, idee parlamendist lahkuda sündis sel kevadel.

Nüüd ollakse iduettevõttega jõudmas turule sisenemise faasi. «Siis tuli teha see otsus ja keskenduda ettevõtte ehitamisele, ning karjäärile erasektoris,» selgitas veel rahvasaadiku ametis olev Palling Postimehele.

Palling on idufirma kaasasutaja. «Ja see on väga suurt pühendumist nõudev väljakutse,» lisas ta. Delfi teatel on tegemist ülemaailmse kindlustusettevõttega uue majanduse platvormidel.

Riigikogust plaanib Palling lahkuda septembri jooksul. Tema asenduliige on Rae vallavanem Mart Võrklaev.

Reformierakonnast on viimasel ajal mitmeid poliitikudi erasektorisse läinud, näiteks Martin Kukk ja Arto Aas. Miks see nii on? «Sest inimesed peavad aru saama õigest hetkest, mil edasi liikuda, sest vastasel juhul põletakse läbi ja mandutakse ära,» märkis Palling.

Palling märkis, et on kahetsusväärne, et kõikide muude ametikohtade kõrval on riigikogu liikme palk jäänud sisuliselt aastaid muutumata.