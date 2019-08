Kaja Kallas võimupöördest: uurime võimalusi

«Eks me ju suhtleme pidevalt, Eesti on väike. Reformierakonnal on soov pakkuda Eestile parimat valitsust. Muidugi me uurime võimalusi, kuidas seda teha. Ja seda me teeme,» kommenteeris Kallas ERRile antud intervjuus kuuldusi Keskerakonna ja Reformierakonna läbirääkimistest uue võimuliidu moodustamiseks.