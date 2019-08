Valitsuse esimest sadat tööpäeva on seni lootusetult varjutanud EKRE juhtpoliitikute sõnavõtud, millele reageerimine on koalitsioonipartnerite seas pingeid järjest kasvatanud, eriti peaministriparteis Keskerakonnas. Seni tehtu seas troonib vaid üks selge saavutus valimiste eel antud ja koalitsioonis kokku lepitud lubadustest – alkoholiaktsiisi langetamine.

See «sada ja seened» andis EKRE-le olulise lubaduse taha ühe linnukese ning teise lisas rahandusminister Martin Helme eilne võimalus teatada, et alkoholiaktsiisi laekumine on kasvanud juulis eelmise aastaga võrreldes 40 protsenti.