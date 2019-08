Kadri Simson kohtus Ursula von der Leyeniga, kõige enam puudutati kliimateemasid

Seetõttu oli ka täna põhiteemaks see, kuidas saaks Simson võimalikult hästi tulevase komisjoni töösse panustada ning milline on olnud tema senine tegevus majandus- ja kommunikatsiooniministrina.

Simson ütles, et puudutati erinevaid teemasid, kuid kõige rohkem kulus aega kliimaeesmärkide üle arutamisele.

«Von der Leyen andis Euroopa Parlamendi ees väga ambitsioonika lubaduse vähendada kasvuhoonegaase 2030. aastaks võrreldes 1990. aastaga 55 protsendi võrra ja siis sai räägitud ka Eestis vastuvõetud energiamajanduse arengukavast ja meie eesmärkidest, mis on siis 70 protsenti», sõnas ta.

Rumeenia uudistekanal HotNews.ro kirjutas 29. juulil, et nende nähtud dokumendi kohaselt kaalutakse Simsonist koos Rumeenia, Poola, Leedu ja Sloveenia volinikega just energeetikavolinikuks.

Kadri Simsoni sõnul kestis kohtumine täpselt 20 minutit ning nädala jooksul on von der Leyenil plaan kohtuda ka teiste liikmesriikide esitatud volinikukandidaatidega. Mõnega on ta juba jõudnud ka kohtuda.

Tulevastel nädalatel on Simsoni ja von der Leyeni vahel oodata veel ka pikemat ja sisulisemat kohtumist, seekord juba konkreetse portfelli teemal.

Simson tunnistas, et praeguses koosseises jääb tema osavõtt suuresti sümboolseks, sest komisjon lõpetab oma töö juba oktoobri lõpus.

«Tõsi, kogemus jääb väga napiks, aga samas ma arvan, et igale liikmesriigile on tähtis, et ta ei oleks ilma esindatuseta Euroopa Komisjonis,» sõnas ta.