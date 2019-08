September otsustab valitsuse saatuse

«Karikas on ammu täis, nüüd tilgub juba ämbrisse,» ütles üks kõrgel positsioonil keskerakondlane Postimehele. See lause käib EKRE poliitikute väljaütlemiste kohta, mis vastupidiselt ootustele pole valitsusse pääsemise järel muutunud. Nii arvavate keskerakondlaste hulk on viimasel ajal suurenenud ning mitmed poliitikud, kes veel kevadel hellitasid lootust, et EKRE on suuteline end muutma, tõdevad nüüd, et nii ei paista siiski minevat.