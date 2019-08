Mart Helme: meid ootab ees tõsine lahing, andsin meie üksustele lahinguülesanded

Selle lahingu tulemustest sõltub väga palju, sõltub see, mis saab Eestist edasi. Meil on vaja võtta Eesti omavalitsused tagasi nendelt jõududelt, kes on lasknud Eestimaa tühjaks joosta ega ole huvitatud sellest, et see maa täituks uuesti tegusate eesti inimestega; nendelt, kes tahavad ehitada ainult Tallinnasse pilvelõhkuja pilvelõhkuja järel. Meil on tarvis Eesti tagasi võtta. Meil, maarahval, on tarvis võim Eestimaal tagasi võtta.

Juba täna siin, aga veel enam homme ja ülehomme, kui te kodudesse laiali sõidate, tuleb hakata mõtlema selle peale, kes on need inimesed, kellega läheme lahingusse, kes on nimekirjades, milliste kohalike platvormide ja loosungitega. Loomulikult me koordineerime seda ja püüame ühtlustada, et meil oleks ressurssi suunata ja kohapeal tugevdada, propagandat teha, aga sellega tuleb alustada täna, mitte oodata, kuni kohalikud valimised on ukse ees. Need valimised on tähtis lahing, mis meil ees seisab.

Meie erakond ei ole enam lihtsalt üks Eesti erakond. See on erakond, mis võtab osa üle-euroopalisest ja laiemalt üle Lääne rulluvast võitlusest konservatiivsete, rahvuslike, traditsionalistlike ja kristlike jõudude ning liberaalsete, globalistlike, rahvusriikluse ja traditsiooniliste väärtuste vastaste jõudude vahel. Me Eestis teame väga hästi, kes on need jõud, kes seisavad meie vastas – need seisavad ka teiste Euroopa rahvuslaste ja traditsionalistide vastas. Me oleme lülitunud sellesse võitlusesse, oleme osa sellest ja toetame teisi selles võitluses.

Minu kohtumine Ungari peaministri Viktor Orbaniga, mis oli planeeritud pooleks tunniks, kujunes enam kui tunniajaliseks, sest meil ei olnud vaja aega formaalsusteks kulutada. Meil oli võimalik hakata kohe rääkima sellest, milliseks hakkab meie võitlus kujunema, kuidas me peaksime käituma, kellele peaksime apellerima, milliseid suurriike või sealseid vastavaid jõude saaksime kaasa tõmmata. Tund ja kümme minutit väga sisukat, üksteist mõistvat dialoogi. See on uus tase, mis näitab, et me ei ole üksi.

Seda võitlust tuleb jätkata ja me peame välja mõtlema ning kaardistama oma ressursid, inimesed ja tööplaanid, et teada, kuidas me edasi läheme ja mida me saavutada tahame. Me oleme osaline palju suuremas võitluses, kui me seda kodus oskame ette kujutada – me ei ole siin EKRE versus Reformierakond ja sotsid, vaid me oleme üle-euroopaline kilbirivi, mis on ära kurnamas liberaalide röövjõuku, me oleme nad ära nõrgestanud ja aeg on minna vastupealetungile. Nii nagu me peame tagasi võtma Eestimaa, nii tuleb tagasi võtta ka Euroopa tema rahvuslike ja kristlike väärtuste kogumina. Oleme osa sellest võitlusest ja väikese rahvana teeme, mida suudame.