Simson kohtub Von der Leyeniga, kuid portfellid veel jutuks ei tule

«Esimene lühikene kohtumine on kokku lepitud järgmiseks teisipäevaks, aga samas klausliga, et pikemad ja sisulisemad portfellide arutelud tulevad siis, kui kõik liikmesriigid on oma kandidaadid ära nimetanud,» ütles Simson Eesti Rahvusringhäälingule .

«Mulle on öeldud, et see kohtumine on üles ehitatud selleks, et saada teada, mis on minu tugevused, millest ma huvitun ja mida ma saan panustada oma poolt tulevase komisjoni töösse,» lisas Simson.