Eksperdid: Venemaa alahindas meeleavaldusi

Kahel järjestikusel nädalavahetusel on moskvalased nõudnud, et võimud lubaksid opositsiooni kandidaatidel võtta osa 8. septembri Moskva linnaduuma valimistest. Esimesel protestiaktsioonil, mille korraldamist linn ei takistanud, osales ligikaudu 20 000 inimest. Meeleavaldusel sõna võtnud opositsioonipoliitik Aleksei Navalnõi pakkus välja mõtte, et kui kandidaate valimistele ei registreerita, siis korraldatakse järgmine meeleavaldus juba linnavalitsuse hoone ees.