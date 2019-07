Elurikkuse erakonna uus eestkõneleja on Helen Orav-Kotta

«Mul on erakordne au saada liikmetelt toetus ning neid kõneisikuna järgmine pool aastat esindada,» sõnas Helen Orav-Kotta. «Tõenäoliselt algavad peagi konsultatsioonid teiste erakondadega ning see saab kindlasti olema huvitav protsess, kus selgub, kui suur ühisosa meil ühe või teise erakonnaga on ning milline on nende koostöötahe,» lisas Orav-Kotta.