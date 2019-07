Karilaid: EKRE kaagutab ka siis, kui muna veel näha pole

ÜKS KÜSIMUS

Pärast viimaseid valimisi on Keskerakonna toetus märgatavalt langenud. Kas te ei leia, et teie valijad ei toeta praegust võimuliitu? Vastab peaminister Jüri Ratas (Keskerakond):

Jüri Ratas FOTO: Madis Sinivee

Keskerakonna valijabaas on olnud alati väga lai. On olnud tugev ja on olnud kindel. Ma ei saa eitada, et tõesti meie reitingud, kui me võtame 3. märtsi valimised, on olnud pigem hetkel langusfaasis. Aga ma usun, et nad kindlasti taastuvad. Ma olen päris paljude Keskerakonna liikmetega erinevatest piirkondadest, toetajatega seda teemat arutanud ja Keskerakonna liikmed, meie valijad on öelnud seda, et on oluline, et me suudaksime hoida Eestis sidusat ühiskonda, tugevat ühiskonda, edukat majandusmudelit. Aga on oluline ka see, et me suudame viia Keskerakonna põhimõtteid ja ideid ellu. Ja eks valitsus on alles alustanud ja nüüd on neljal aastal võimalik oma tegevusega näidata, et need ei ole mitte ainult sõnad, vaid on ka teod.