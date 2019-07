Südasuvised kisklused toovad edu EKRE-le

Juulikuus vaieldamatult enim häält teinud poliitjõu ehk konservatiivide taktika on toonud edu: kui praegu toimuksid riigikogu valimised, annaks neile hääle 19,4 protsenti valijatest. Seda on 2,7 protsenti rohkem kui juunis. Ühtlasi tähendab see, et EKRE on populaarsuselt teine suurim poliitjõud Eestis. Liidripositsioon kuulub endiselt kindlalt Reformierakonnale, ehkki oravapartei varasematel kuudel järjepanu kasvanud toetus on nüüd veidi vähenenud, selgub Postimehe tellitud Kantar Emori juulikuisest erakondade populaarsusküsitlusest.