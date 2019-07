Ratas: Eesti välispoliitika ei saa ühe erakonna soovist muutuda

Pärast viimaseid valimisi on Keskerakonna toetus märgatavalt langenud. Kas te ei leia, et teie valijad ei toeta praegust võimuliitu?

Ratas: Keskerakonna valijabaas on olnud alati väga lai. On olnud tugev ja on olnud kindel. Ma ei saa eitada, et tõesti meie reitingud, kui me võtame 3. märtsi valimised, on olnud pigem hetkel langusfaasis. Aga ma usun, et nad kindlasti taastuvad. Ma olen päris paljude Keskerakonna liikmetega erinevatest piirkondadest, toetajatega seda teemat arutanud ja Keskerakonna liikmed, meie valijad on öelnud seda, et on oluline, et me suudaksime hoida Eestis sidusat ühiskonda, tugevat ühiskonda, edukat majandusmudelit. Aga on oluline ka see, et me suudame viia Keskerakonna põhimõtteid ja ideid ellu. Ja eks valitsus on alles alustanud ja nüüd on neljal aastal võimalik oma tegevusega näidata, et need ei ole mitte ainult sõnad, vaid on ka teod.

Teie ja teie partnerid Keskerakonnast on öelnud korduvalt, et EKRE retoorika muutub, aga paraku see ei ole muutunud. Mida te ise arvate, kas see võib veel muutuda?

Ratas: Selge on see, et ta on teatud määral muutunud. Ma arvan, et see ei ole veel piisav, ta peab edasi muutuma, kui EKRE soovib olla valitsuskoalitsiooni erakond, EKRE soovib kanda valitsusvastutust. Poliitiku sõnal on alati väga suur kaal ja kahtlemata kordades suurem, kui ta on koalitsioonis kui opositsioonis. Me ei ela täna ainult üksinda siin neljakümne viiel tuhandel ruutkilomeetril, vaid Eesti on ju tugevasti seotud Euroopa Liiduga, seotud NATOga. Me oleme seotud väärtustega, mida me peame õigeks, mis on õigusriigi põhimõte, mis on demokraatia põhimõte, mis on vabaduse põhimõte. Nii et ega Eesti välispoliitika ei saa muutuda ühe või teise erakonna soovist. Eesti on oma välispoliitikas hoidnud ühtset joont ja Eestis on alati koalitsioonivalitsused ja reeglina just välis- ja kaitsepoliitika on see, mis pannakse üsna ruttu ühiselt kokku. Nii pani ka see koalitsioon ja lähtub ühistest põhimõtetest.

Kui kaua te veel suudate nende sõnavõtte siluda?