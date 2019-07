Ratas kaitseb Maasikat: ametnikel peab olema võimalus riigielu küsimusi avalikult arutada

Mart Helme tervitas teisipäeval Boris Johnsoni tõusmist Ühendkunigriigi peaministriks ning lisas, et on idaeurooplasena valmis uuele juhile jagama teadmisi, kuidas oma riigi suveräänsust taastada, tõmmates sisuliselt võrdusmärgi Eesti Nõukogude Liidust lahkumise ja brittide Euroopa Liidust lahkumise vahele.

Konservatiivide aseesimees, rahandusminister Martin Helme leiab aga, et selles pole midagi skandaalset, kui võrreldakse Nõukogude Liitu ja Euroopa Liitu. Skandaalne on tema arvates aga hoopis miski muu. «Küll aga on skandaalne see, kui üks riigiametnik esitab nõudlikus, lausa ähvardavas toonis ülemuse positsioonilt küsimusi ministritele. Kes sa selline enda arvates oled?» sõnas minister tippametniku kohta.

Peaminister kirjutas täna Facebooki postituses, et Eesti edu ja igapäevane toimimine sõltub väga suuresti meie ametnike ja ametnikkonna tublist tööst ning suurest professionaalsusest. «Meie ametnikud on meie rahva teenistuses, mis tähendab, et nad teevad oma tööd südamest ning kasutavad tööalaselt oma parimaid oskusi ja teadmisi meie kõigi heaks. Eestil on oma selliste ametnikega vedanud,» märgib peaminister.