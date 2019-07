Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi koduerakonna Rahva Teener mäekõrgune edu valimistel näitab, et rahvas soovib riigis uuendusi näha ja viskab vanad poliitikud üle parda, Ukraina politoloog Olesja Jahno-Belkovskaja (41) arvab aga Postimehele antud intervjuus, et võidupartei enamus parlamendis kujutab postsovetlikule Ukrainale suurt ohtu.