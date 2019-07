Ratas kommenteeris presidendi kriitikat EKRE suunal

Eelmisel neljapäeval, 18. juulil ütles president Kersti Kaljulaid väljaandele Foreign Policy, et vihkab EKRE poliitikuid nende käitumise pärast ning vabandab selle eest, millise kuvandi see võib Eestist anda.

Peaminister Jüri Ratase sõnul lasub kõigil Eesti poliitikutel vastutus oma sõnade pärast ja meie riigi ees. Peaminster selgitas, et igal poliitiku sõnal on avalikkuse ja ajakirjanduse ees esinedes kaal, mida tuleb tajuda ning mille eest vastutust kanda. «Seepärast on poliitikute kohustus kõnetada kõiki Eestimaa inimesi ning hoiduda nende üksteisele vastandamisest. Vastasel juhul on nende sõnad kasutud,» ütles Ratas.