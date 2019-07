Savisaar: Kaljulaid üritas oma avaldusega EKRE kohta Ratast mõjutada

«President ütles, et tema vihkab EKREt. See oli jahmatamapanev avaldus. Saan aru, et Kaljulaid on Isamaaliidu President ja peabki nii rääkima. Aga ma ei usu, et keegi tema eelkäijatest oleks nõnda väljendanud Parlamendipartei suhtles. Pealegi oli ju naha, et sellega püüti mõjutada Ratast. Peaminister ei ole küll reageerinud, aga seda oodatakse,» kirjutas Savisaar sotsiaalmeedias.