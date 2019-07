Helme ei näe põhjust ühispöördumisele vastata

Helme sõnul on tõe kriteerium praktika ning tema sõnul «praktika näitab, et sealt [Tallinna Ülikoolist] on tulnud ridamisi plagiaaditöid ja plagiaadikahtlustusega töid».

Keskerakondlased Jaak Aab ja Tiit Terik nimetasid juuli alguses Helme sõnu kohatuteks ja tõid avalduses esile, et Tallinna Ülikool koolitab ja on ajalooliselt koolitanud suure osa Eesti õpetajatest, haridusjuhtidest, sotsiaaltöötajatest ja mitmete teiste valdkondade ekspertidest.

Helme sõnul ei pea paika «jaakaabilikud karjatused, et see [Tallinna ülikool] on õpetajaid koolitanud ja see on väga väärikas ülikool.»