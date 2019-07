Kaja Tael: EL-i välisasjade nõukogu hinnangul Iraani tuumalepe kehtib

«Nõukogu arutas habrast olukorda, mis on tekkinud Iraani tuumaleppe ümber ja sellega seonduvat pingete kasvu Pärsia lahe piirkonnas,» ütles Eesti alaline esindaja EL-i juures Kaja Tael. «Peame silmas pidama, et olukorra kriitilisuse tõttu võivad ettevaatamatutel sammudel olla tõsised tagajärjed. Nõukogu oli üksmeelne, et kuigi on signaale ohtlikest arengutest, lepe siiski kehtib ning astutud sammud pole pöördumatu iseloomuga.»