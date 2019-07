Ratas: oleme esitanud Simsoni voliniku kandidaadiks ja jääme selle juurde

Peaministri sõnul oleks võimalikust teisest volinikukandidaadist rääkimine praegu sündmustest ette ruttamine, kuna kahe kandidaadi esitamise vajadusest rääkinud Ursula von der Leyen on alles Euroopa Komisjoni presidendi kandidaat ja ta peab saama enne presidendiks saamist Euroopa Parlamendilt toetuse.

Ratas märkis, et kui valitsus saab ametliku ettepaneku esitada soolise tasakaalu huvides ka teine volinikukandidaat, siis valitsus seda arutab. Ta lisas, et praegu ei hakka ta ühegi nimega spekuleerima.

Euroopa Komisjoni presidendi kandidaat Ursula von der Leyen – ehk kõigi uute volinike tulevane ülemus – on andnud teada, et soovib igalt riigilt kaht volinikukandidaati: üht meest ja üht naist. Seega pole välistatud, et valitsus peab leidma veel teisegi kandidaadi, mis võib põhjustada parasjagu segadust.