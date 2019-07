Simson võib saada omade seast konkurendi

Euroopa Komisjoni presidendi kandidaat Ursula von der Leyen – ehk kõigi uute volinike tulevane ülemus – on andnud teada, et soovib igalt riigilt kaht volinikukandidaati: üht meest ja üht naist. Seega pole välistatud, et valitsus peab leidma veel teisegi kandidaadi, mis võib põhjustada parasjagu segadust.