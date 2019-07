Reinsalu ei võtaks Maltale saabunud migrante Eestisse

Malta peaminister Joseph Muscat ütles eile , et tema riik paigutab teistesse Euroopa Liidu riikidesse ümber 65 migranti päästelaevalt Alan Kurdi, millel on keelatud Malta vetesse siseneda.

«Minu isiklik veendumus on, et ma ei kiirustaks sellele jaatavalt vastama. Ma arvan, et oluline on, et Euroopa Liidu piirid peaksid ja kindlasti sellesse oleme eelkõige valmis panustama,» ütles Reinsalu täna ERRi raadiouudistele ja lisas, et Eestil ei ole kohustust neid isikuid Eesti territooriumile toimetada ega paigutada, lisaks ei ole Eesti valitsus Maltalt ametlikku palvet saanud.