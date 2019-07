Martin Helme saates «Otse Postimehest»: Jürgen Ligi võiks seppuku teha

Miks te tahate Danske Banki rahapesu asetleidmises poliitilise vastutuse välja selgitada?

Rahapesuga on asi lihtne. Kui meil 2014-2015 käis rahvusvaheline hindamine, täpselt sel perioodil kui rahapesu oli kõige suuremas faasis, siis rahvusvaheline hindamine ütles, et Eestil on olemas kõik institutsioonid, kõik seadused ja kogu raamistik selleks, et rahapesuga edukalt toime tulla. Läks mõni aasta mööda ja tuli välja, et ükski raamistik ei töötanud.

Te saatsite kõigile rahapesu tõkestamisega seotud asutustele välja ka kirjad, et nad selgitaksid, miks 2007-2014 ei õnnestunud ulatuslikku rahapesu avastada. Mis nad vastasid?

Mis on välja tulnud, on see, et tegelikult mitte keegi mingit statistikat ei pea. Kui küsime prokuratuurilt, et kui palju kaebusi on tehtud, kui palju on uurimisi algatatud ja süüdi mõistetud, siis mingit sellist statistikat ei ole. Vastus on, et meil ei ole võimekust nii lühikese ajaga arhiivi läbi töötada. See on standard vastus. Põhimõtteliselt on meil ikkagi kaks peavastutajat – prokuratuur ja rahapesu andmebüroo. Andmebüroo seda tähendabki, et nad otsivad skeeme. Mis vastustest välja tuli, on see, et tänase päevani räägitakse, kuidas seadusi polnud, inimesi polnud ja see oli kellegi teise asi. Aga mina sellise vastusega rahul ei ole. See tegelikult on selgelt kas juhtimisprobleem, prioriteedid valed olnud või vaadati kramplikult mujale. Miljoni dollari küsimus on, aga miks nii? Kuidas on võimalik, et kõik need asutused, kes pidid tegelema, kõik need vaatasid kuhugi mujale, aga ei näinud rahapesu. Sellele me vastust otsimegi. Minu küsimus ka kaitsepolitseile oli, kas tegu võis olla poliitilise või ametkondliku korruptsiooniga. Kaitsepolitsei vastus oli, et nemad ei ole tuvastanud.

Siin samas stuudios leidis Jürgen Ligi (RE), et see on ennekuulmatu, et rahapesu kriminaalmenetluse kõrval on käimas veel EKRE uurimine, kus ähvardatakse eelkäijad vangi panna. Mis te talle vastaksite?

Mina vastaksin, et tegelikult ta võiks seppuku (Jaapani ausuitsiid- toim) teha. Me oleme hästi palju kuulnud, kuidas EKRE osalemine valitsuses on Eesti mainet kahjustanud. See on absoluutselt tühine, mida meie kaela veeretatud süüdistused on teinud Eestile võrreldes rahapesuga. Kui Eesti mainet miski üldse kahjustas, siis oli see dopinguskandaal ja teiseks rahapesu. Aga rahapesul on väga reaalsed tagajärjed Eesti majandusele: krediit läheb kallimaks, äritegevus mingites majanduspiirkondades, näiteks raha liikumine Ameerika pankades võib muutuda palju raskemaks.

Aga lõpuks pani ikkagi ju finantsinspektsioon sellele piiri. Inspektsiooni nõukogu esimees oli tol hetkel Jürgen Ligi.