Helmel pole ENPAst välja astumisel ühtki sõpra

EKRE ühemehe-show valitsuses jätkub, seekord Euroopa Nõukogust välja astumise teemal. Ükski teine riigikogu erakond ei ole andnud märki, et Euroopa Nõukogu Parlamentaarses Assamblees (ENPA) Venemaa hääleõiguse taastamise tõttu võiks Eesti sealt lahkuda, ometi otsustas EKRE volikogu pühapäeval, et riigikogus on vaja hääletada, kas Eestil kõlbab sellisesse organisatsiooni jääda. Koalitsioonis seda teemat arutatud ei ole, kinnitavad kõik selle osalised, nende seas ka EKRE poliitikud ise.