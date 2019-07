«Otse Postimehest» peaprokurör Perling rahapesuskandaalist Helmele: ma olin sel ajal kodune

Kas prokuratuur lõi mõnes mõttes peale Ateka Resouce ja Anton Geri 100-miljoni eurose rahapesukriminaalasja kaotamist Riigikohtus käega, ehk vaikimisi tõdeti, et kuna Venemaal toime pandud eelkuritegu pole võimalik nagunii tõendada, siis rahapesu teemadega pole mõtet tegeleda?

Käega ei ole keegi löönud. Me oleme püüdnud ikka koguaeg tõsiselt selles valdkonnas võidelda, aga tänases õigusruumis on seda märksa tõhusam teha.

Tegelikult Danske Banki rahapesule pani piiri finantsinspektsioon, mitte prokuratuur.

Ka see on koostöö küsimus, ma arvan, et ainult üksi ei saavuta keegi meist midagi, see on terviklahendus.

EKRE aseesimees ja rahanduminister Martin Helme ütles eelmisel nädalal, et just prokuratuuri poolne loidus ja ebaefektiivne tegevus rahapesu tõkestamise suunal on üks põhjustest, miks nad ei soovi teid uuel ametiajal peaprokurörina enam näha.

Ma usun, et neid omavahelisi argumente saab omavahel esitada, mitte meedia vahendusel.

EKRE on valinud meedia tee.

Mitmed tegevused ma kirjeldasin ära, mida me teinud oleme. See ajaperiood, mida puudutas rahandusministeeriumi (rahapesu teemaline- toim) järelpärimine 2007-2014, seal tasub küsida ka teistelt prokuröridelt, sest mis seal salata, mina olin sellest ajast üldse kolm ja pool aastat kodus (lapsepuhkusel- toim.) Et oleks faktiliselt korrektne, siis tuleb see ära mainida.

Teie vastu kasutatakse relvana ka teie abielu Kaitsepolitsei kõrge ametniku Martin Perlinguga, räägitakse huvidekonfliktst. See on küll aastaid tagasi läbi vaieldud teema.

Just, see on ammu läbitud teema. Meil ei ole tööalast kokkupuudet ja Eesti väiksuse tõttu on teatud kokkupuuted paratamatud. Me ju keegi ei mõtle selle tõttu, et kui isa on kohtunik ja advokaat on poeg, et meil kuidagi nõupidamistoa saladus on ohus. Ei ole ohus, sest me eeldame inimeste professionaalset väärikust, eetikast ja moraalist kinni pidamist. See ei ole teema, mille üle pikalt arutleda.

Advokaadid, kes käisid riigikogu õiguskomisjonis rääkimas, et te ei sobi peaprokuröriks, tõid välja, et prokuratuuris on sisekliima kehvaks läinud ja et head spetsialistid ei taha enam prokuratuuri tööle minna, sest seal käib kõik Lavly Perlingu diktatuuri all. Mis te sellele vastate?

See on muidugi huvitav, kui advokaadid teavad nii hästi prokuratuuri siseelu, aga las nad teavad, igaühel on õigus oma arvamusele. Kindlasti on rida muudatusi ellu viidud prokuratuuris, sest menetlust on vaja olnud kiiremaks muuta, sisu ja kvaliteeti on olnud vaja tõsta. Ja need muudatused kindlasti paratamatult toovad kaasa teatud rahulolematust. Ma usun, et kui te küsite tublide prokuröride käest, kuidas prokuratuuris töötada on, siis ma ütlen, et mida räägivad meie konkursid, mida näitavad objektiivsed asjaolud, et prokuratuuris on hea töötada.