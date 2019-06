EKRE: Eesti jätkamine Euroopa Nõukogus tuleb panna riigikogus hääletusele

Venemaa hääleõigus EN-is taastati Euroopa juhtriikide jõulisel eestvedamisel hoolimata sellest, et Kreml on eiranud kõiki Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) resolutsioone Krimmi ja Ukraina suhtes ning rikub jätkuvalt nii rahvusvahelist õigust kui ka EN-i põhikirja.

EKRE volikogu peab vastuvõetamatuks, et Eesti parlamendi saadikud võtavad osa sellise organisatsiooni tööst, mis on loobunud õigusriigi printsiipide, rahvaste enesemääramise ja inimõiguste kaitsmisest. Sisuliselt saatis EN oma liikmesriikidele signaali, et sõjalise agressiooni korral ei ole mõtet loota isegi mitte moraalsele toele.