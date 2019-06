Eesti esitab Simsoni vahevolinikuks hoolimata Junckeri vastuseisust

«Eesti on seisukohal, et kõikidel liikmesriikidel peab olema Euroopa Komisjonis võrdne esindatus. Valitsus ja riigikogu on kiitnud heaks Kadri Simsoni esitamise kandidaadiks nii järgmisesse Euroopa Komisjoni kui ka Andrus Ansipi Euroopa Parlamenti asumise järel tühjaks jäävale ametikohale praeguse Komisjoni koosseisus,» ütles valitsuse pressiesindaja Mariann Sudakov ERR-ile.

Tema sõnul on peaminister Jüri Ratas informeerinud Junckerit soovist esitada kandidaat ka praegusesse Komisjoni. Valitsus saab Simsoni kandidatuuri ametlikult esitada pärast seda, kui Ansipi ametiaeg 30. juunil ametlikult lõppeb.

Juncker ütles 2. juunil ajalehel Bild antud usutluses, et eelistaks, kui riigid ei saadaks lahkuvasse Komisjoni neljaks kuuks asendusvolinikke nende asemele, kes Euroopa Parlamenti valiti ning sinna tööle lähevad. Euroopa Komisjoni president viitas seejuures asendusvolinike töölevõtmisega kaasnevatele suurtele kuludele, mis väidetavalt ulatuvad miljoni euroni. Samuti ei oleks asendusvolinikel ka oma töövaldkonda ja vabaks jäänud teemasid saavad katta ametisse jäävad volinikud. Juncker on ka öelnud, et ei kavatse asendusvolinikele kindlat valdkonda määrata.

Eelmisel nädalal esitas Juncker selle kohta liikmesriikide valitsusi esindavale EL-i Nõukogule ka kirjaliku ettepaneku, mille riikide esindajad aga lõppeval nädalal tagasi lükkasid.