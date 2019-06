Otsepilt: valitsuse pressikonverentsil annavad aru Ratas, Helme ja Reinsalu

Tänane valitsuse pressikonverents algas plaanitust mõned minutid hiljem. Kui Helme, Ratas ja Reinsalu lõpuks kohad sisse said, alustas peaminister Jüri Ratas valitsuse istungiga. «Selle aasta 6. juuli on lipupäev. Kutsume üles kõiki kuuendal juulil lippe heiskama. See on laulu- ja tantsupeo avakontserdi päev,» ütles ta.

Helme rääkis, et räägiti liiklusseaduse muudatusest, mis võimaldaks mobiilsete kiiruskaamerate paigaldamist. «Pilt, mis avanes jaanipäeva päevadel, oli pehmelt öeldes kohutav. Liiklus on rahutu. Mul on hea meel, et valitsus selle eelnõu heaks kiitis,» ütles Helme.

Kanal2 reporter Imre Kaas küsis, et mida võib kaasa tuua siseministri soov Eesti liikmelisus ENPAs (Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee) peatada. Helme rääkis, et probleem on Venemaa hääleõiguses nõukogus. «Venemaa sülitab inimõiguste peale, kus ta näeb, et võib seda teha. Venemaa võeti euroopa nõukogu liikmeks ilma igasuguse grillimiseta. Ma ei ole sellega nõus,» ütles Helme. «Keegi peab otsa lahti tegema ja näitama, et asi lõpeb siin. Ma tean, et teised valitsuspartnerid seda ei toeta,» ütles ta.

Ratas kinnitas, et ENPA on oluline organisatsioon ja sealt lahkumist valitsus ei toeta. Reinsalu sõnul on vaja suuremat koostööd, otsustavust ja selgroo näitamist.

Tv3 ajakirjanik küsis ministritelt eile USA väljaandes avaldatud riigireetur Deniss Metsavase intervjuu kohta. «See ei saanud sündida ju ilma jõustruktuuride heakskiiduta?» küsis ajakirjanik.

«Mina ei tea tagamaid, kuidas see sündis,» ütlesid Ratas ja Helme. Reinsalu märkis, et tema vaatas ja luges intervjuud Metsavasega. «Tegemist on inimesega, kes oma kaaslased reetis. Tal ei ole mõtet mingit lambukest mängida. Ta on kaabakas ja Eesti seadus peaks teda vastavalt kohtlema,» ütles Reinsalu.

Ajakirjanikud küsisid ministritelt ka Nordica kohta, mis keskendub tulevikus vaid allhankele. «Võib-olla peaks Nordica üldse maha müüma?» küsiti valitsuskoalitsiooni esindajatelt.

Ratas tõdes, et konkurents on lennunduses ääretult tihe. «Ma arvan, et üldjoontes Nordica on tegutsenud sellel eesmärgil, et suudaks tegutseda tulemuslikult ja mitte kahjumis. Täna saab Tallinnast lennata otse 37 sihtkohta. See, mis Nordicast saab, tuleb vaadata. Kui vähegi võimalik, siis peab selline lennufirma olemas olema,» ütles Ratas.