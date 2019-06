14-liikmelise töörühma kaks liiget – eraisikud Märt Põder ja Heldur-Valdek Seeder – lähevad järgmisel nädalal toimuvale esimesele kohtumisele kriitikutena. «Alates 2001. aastast on ehitatud alusklotsi peale uusi komponente, kuid nüüd tuleks kontrollida, kas see süsteem ka päriselt toimib nii, nagu peab, ja kas need komponendid toimivad koos,» ütles aastaid e-hääletussüsteemi kritiseerinud Märt Põder, kuid tõdes, et ka temale pole selgeks saanud, mida täpselt töörühmas tegema hakatakse. «Tuleks kutsuda sõltumatud inimesed kontrollima, sest mina ütlen, et need komponendid ei sobi kokku,» ütles ta.