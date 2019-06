Sel nädalal said halva üllatuse osaliseks nii piirikaubanduse tõkestajad, Tallinna televaatajad kui ka kohtu alt pääsenud Edgar Savisaar.

AKTSIISISÕDA

Valitsuse seni ainus päris kindlalt elluviidav valimislubadus on alkoholiaktsiiside langetamine. 1. juulil, 25 protsenti. Plaani järgi on see käik eelarveneutraalne – piirikaubandus Lätiga väheneb, Soome alkoholiturism kasvab, Eesti elanike tarbimine ei suurene. Aga...

Läti on juba saatnud parlamenti eelnõu langetada samuti 1. juulil aktsiise. Tõsi, vähem kui Eesti, aga siiski tähendab see, et Lätis jääb alkohol tublisti odavamaks. Odavamaks oleks see jäänud ka ainult Eesti aktsiisilangetusega, kuid valitsus kalkuleeris, et edaspidi oleks vahe liiga väike, et Lätti sõitmist mõistlikuks pidada.

Mis siis saab? Valitsus on kindel, et mingit probleemi see kaasa ei too. «See ei ole põhjus, mis annaks alust massilisele piirikaubandusele ja alkoreisidele,» ütles Mart Helme Läti aktsiisilangetuse kohta. Jääb täiesti arusaamatuks, kuidas saab olla nõnda, et kui plaan tehti arvestusega, et Lätis jääb aktsiis samaks, siis jääb plaan püsima ka siis, kui üks oluline tegur selles märkimisväärselt muutub.

Mida see kokku tähendab? Kui Läti parlament tõesti otsustab aktsiisi langetada, on niigi savijalgadel ja ehku peal olnud lootus piirikaubanduse vähenemisele veel väiksem. Aga kuna aktsiisiralli mõjusid saab näha alles tagantjärele, selgete arvudena ehk alles aasta pärast, siis poliitikud eriti ei muretse ja võivad olla enesekindlad. Eks hiljem vaatab.

Eesti-Läti piiripunkt FOTO: Skunk.ee

TEDERI TUNNISTUS

Ärimees Hillar Teder tunnistas kohtus, et nõustus maksma Edgar Savisaare juhitud Keskerakonnale reklaamifirma kaudu altkäemaksu. Teder pääses selle abil oportuniteedi ja 200 000-eurose rahakaotusega.

Miks ta tunnistas? Kõik viitab sellele, et prokuratuur kasutas juba varem proovitud taktikat. Ilmselt näidati Tederile tema vastu kogutud tõendeid ja ta pandi fakti ette: kui kohtusaalis kõlab avalikult ja kõigi ees jutt, mida ootame – selle seas ka ülestunnistus –, ning me oleme antud vastusega rahul, siis pääsed kergemalt. Teder tegi oma valiku.

Mis edasi? Nüüdseks on mitu ärimeest üles tunnistanud, et rahastas varjatult Savisaare-aegset Keskerakonda. Savisaare üle kohut ei peeta, kuid eks asjad ole kõrvaltvaatajale niigi selged. Keskerakonnale on ka asjad selged, Savisaare varjust lahti saada üritav partei tahab minna erakonnale esitatud süüdistuse asjus kokkuleppele. Mis tähendaks ka enese süüditunnistamist.

Aga Savisaar? Kuigi ta kohtuprotsessis enam osaline ei ole, leidis ta hea olevat kirjutada sotsiaalmeediasse, et Teder valetab. Miks peaks keegi endale ise võtma altkäemaksu andmise süü, on sel juhul sügavalt arusaamatu.

TTV LÕPP LÄHEDAL?

Keskerakonna Tallinna poliitiline telekanal on pärast erakonna tippjuhtkonna vahetumist järjest oma tähtsust kaotanud. Otsesõnu kanali tegevuse lõpetamisest pole keegi seni rääkinud, aga asjad on praeguseks tunduvalt muutnud.

Miks? Tallinna linnapeaks on saanud Mihhail Kõlvart. Väga suures osas venekeelsete pealinlaste häältele toetuv linnapea on juba näidanud, et tahab oma eelkäijast Taavi Aasast erineda. Võib ilmselt liialdamata öelda, et Kõlvarti jaoks isiklikult on TTV kasutu kuluprojekt. Tema valijad vaatavad hoopis teisi kanaleid – peamiselt Venemaa omi – ning TTV kinnipanekut märkaks neist vähesed. Päris paljudele pealinna elanikele, eriti neile, kes valivad praegu mõnda muud parteid kui Keskerakond, võiks TTV sulgemine olla hoopis positiivne samm. Samuti kaotaks linnaopositsioon ühe suure tüki oma kriitikaarsenalist.

Kas nii läheb? Praegu viitab sellele kõik. Mõni aeg tagasi teatati TTV suurest, enam kui poole miljoni eurosest kahjumist, sel nädalal koondati päevapealt kaheksa töötajat ja hulk saateid on suveks sundpuhkusel. Miski ei viita, et uus linnajuht võiks leida põhjuse, miks anda TTV-le juurde seda, mida kanal tegutsemiseks vajab ehk raha.