Postimehe analüüs: Keskerakonna ettepanek muuta valimisringkondi valimiste seisu ei mõjutaks

Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi politoloog Rein Toomla ütles, et Keskerakonna ettepanek oleks praegusele süsteemile «kergeks leevenduseks», sest vahed suuremate ja väiksemate ringkondade vahel oleksid väiksemad.

Kui praegu on väikseimas ringkonnas viis mandaati ja suurimas 15 mandaati, siis Keskerakonna ettepaneku järgi oleks väikseimas seitse ja suurimas 12 mandaati.

Toomla arutles, et ideaalsena, kui jätta alles 12 valimisringkonda, võiks igas ringkonnas olla 7–10 mandaati. Seda on aga praeguse administratiivjaotusega keerulise saavutada, siis peaks juba hakkama maakondasid pooleks tegema. Näiteks peaks siis Virumaa Harjumaaga ühendama ja omakorda kolmeks jaotama, mis tekitaks omakorda igasuguseid muid probleeme.

Natuke kummalise probleemina tõi Toomla välja Lasnamäe, mis Keskerakonna ettepaneku järgi oleks eraldi valimisringkond. «Lasnamäel üksi eraldi tekiks väga spetsiifiline venekeelse valijaskonna ja venekeelsete kandidaatide enklaav,» sõnas ta ning lisas, et juba praegu pole seal eestlastest kandidaadid üleliia populaarsed.

Rein Toomla ütles, et kui läheneda asjale filosoofiliselt, siis pole tegelikult põhimõttelist muutust mandaatide jaotusesse vaja, sest juba praegu jagatakse neid õiglaselt.

«Sohki ei tehta, selles tähenduses olulist muutust pole vaja,» ütles ta ning lisas, et see, et vahed suurimate ja väikseimate ringkondade vahel on suured, on eeskätt poliitiline probleem, sest suured ringkonnad on eeskätt erakondade esinumbrite tõmbekeskusteks, väiksematest aga tuntud nimesid väga ei leia.

Ta ütles, et see palju hääli koguvad erakondade juhtkandidaadid suurtes ringkondades, nagu näiteks Harju- ja Raplamaa, on eeskätt oluline erakondadele.

«See, palju hääli sa kogud ei ole sulle endale tegelikult kuigi oluline, noh au ja kuulsus muidugi ja vaja Savisaare kunagine tulemus üle teha. Aga see on väga oluline erakonnale kompensatsioonimandaatide jaotamisel, et üks kandidaat koguks väga võimsa tulemuse,» ütles Toomla ning lisas, et imestab, miks tahab Keskerakond süsteemi ühtlasemaks teha, sest üldjuhul on suure ringkonna olemasolu erakondadele väga kasulik.

Ringkonnad on ajale jalgu jäänud

Riigikogu liige ja Keskerakonna valimisringkondade muutmise idee autor Andrei Korobeinik ütles, et valimisringkondi on eeskätt vaja muuta sellepärast, et praegu on vahe suurima ja väikseima vahel kärisenud juba kolmekordseks: kui Harju- ja Raplamaal on 15 mandaati, siis Lääne-Virumaal pelgalt viis.

See tähendab tema sõnul, et otse valimisringkonnast riigikokku pääseb näiteks Lääne-Virumaal vaid umbes kaks saadikut, teised pääseksid riigikokku kompensatsioonimandaadiga ehk erakondade üldnimekirjast.

«See ei ole kooskõlas selle esialgse mõttega, et saadikud esindavad riigikogus oma ringkonna valijat,» ütles ta.

Samal arvamusel oli ka EKRE riigikogu liige Anti Poolameks, kelle sõnul riivab kompensatsioonimandaat tihti valija õiglustunnet, sest valituks saadakse mitte häälte arvu, vaid erakondades tehtud otsuste põhjal.

«Suurem ringkonnamandaat võib tõsta ka valimisaktiivsust,» ütles ta.

Ühtlasi, sõnas Korobeinik, on väikestes ringkondades keerulisem omandada isikumandaati. Sama probleemi tõi eelmisel nädalal riigikogu põhiseaduskomisjonile saadetud kirjas välja ka õiguskantsler Ülle Madise.

Kui kõige suuremas ringkonnas Harju- ja Raplamaal piisas sel aastal isikumandaadi saamiseks 6,6 protsendi valimas käinute häältest, siis kõige väiksemas ringkonnas Lääne-Virumaal tuleb isikumandaadi saamiseks koguda viiendik häältest.