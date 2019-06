Valimiste eel eri ühiskonnagruppidele suuri lubadusi jaganud valitsus alustas peaaegu kohe pärast valimisi lubatus tagasitõmbamist, sest raha kõigeks lihtsalt ei ole. Peaministripartei Keskerakond on aga rõhutanud, et oma põhilubadusest – erakorralisest pensionitõusust – ei taganeta mingil juhul, see lihtsalt lükkub tulevikku.