Helme tunnistas Ratasele oma viga

«Erandkorras 85-protsendilise häälteenamuse tingimusele reservatsiooni esitamise küsimuses oleks rahandusminister pidanud enne lõpliku otsuse tegemist eraldi peaministriga konsulteerima,» vahendas peaminister Jüri Ratas seisukohta, millele jõuti tänasel koalitsiooni koosolekul.

Koalitsiooni ühine seisukoht, millele Ratas viitab, näitab, et Helme tunnistas koalitsioonipartneritele oma volituste ületamist ehk seda, et oleks pidanud enne Eesti eriarvamusele jäämist Luksemburgis konsulteerima peaminister Jüri Ratasega.

«Täna hommikul toimus meil tõepoolest ESMi reformi ja Eesti seisukoha osas koalitsioonikaaslastega koosolek, kus osalesid kõigi valitsuserakondade esindajad,» kinnitas peaminister. Enam kui tund aega kestnud kohtumisel osalesid peaminister Jüri Ratas (Keskerakond), Isamaa juht Helir-Valdor Seeder ning rahandusminister Martin Helme.

Peaminister nentis, et ESMi temaatika on olnud Eesti avalikkuse jaoks juba selle loomisest saati 2012. aastal alati kõrgendatud tähelepanu all. Seepärast pöördus õiguskantsler toona ka riigikohtu poole, et saada otsus ESMi aluslepingu põhiseaduslikkuse kohta. «Vastavalt Riigikohtu toonasele otsusele ohustaks ebastabiilne euroala tõsiselt ka Eesti majandust. Euroala tõsine kriis oleks Eesti inimeste ja maksumaksjate jaoks palju suurem oht kui Eesti ESMi antud garantii realiseerumine,» selgitas Ratas.

Kohtu hinnangul on võimalus erandkorras 85% riikide häälteenamusega ESMi laenuotsuseid teha küll piirav, aga see piirang on liikmesriikide, sh Eesti enda huvides ning seega õigustatud. «Seepärast on rahandusminister Martin Helme ettevaatlikus antud küsimuses mõistetav,» märkis Ratas.

Ratas toonitas, et valitsuskabinet arutas ESMi reformi temaatikat 6. juuni istungil pikalt ja seisukoht oli ESMi reformi üldiselt toetada. Sellel valitsuskabineti istungil osalenud kultuuriminister Tõnis Lukas (Isamaa) viitas, et juba siis esitas Helme väga selgelt oma seisukohta, et Eesti ei toetaks konsensuse printsiibist toetamist. Lukase sõnul nägid Isamaa ja Keskerakond Eesti lõppseisukohana ühe riigi vetoõigusest loobumist.

Möödunud nädala lõpus toimunud Euroopa rahandusministrite kohtumisel Luksemburgis seisis rahandusminister Martin Helme (EKRE) enda sõnul tuliselt Eesti vetoõiguse eest ESMi raha kasutamise hääletuse küsimuses, ent jäi lõpuks hääletusel üksinda eriarvamusele. Seepeale teatas peaminister Jüri Ratas juba reedel Euroopa Ülemkogu juhile Donald Tuskile, et eemaldab ESMi lepingu eelnõult Eesti reservatsiooni. Ratase sõnul polnud Helmel volitust taolise otsuse tegemiseks.

On teada, et EKRE on nii ESMi kui ka selle reformi suhtes olnud kriitiline ning seisab vetoõiguse eest ka erandjuhtude puhul. Allikate kinnitusel loodetakse koalitsiooni ühisele seisukohale jõuda suve jooksul. Nimelt tuleb sügisel ESMi muutmise küsimus arutlusele riigikokku ning koalitsiooni tervise huvides on, et poliitikud leiaks selleks ajaks üksmeele. «Selge on see, et EKRE-l on teine seisukoht. Jutt on viimase hääletuse mitte ühehäälsuse põhimõttest. Kui sa ühele asjale paned reservatsiooni peale, on see kogu asjale reservatsiooni peale panek,» võttis Ratas teema kokku tänases rahvusringhäälingu saates «Stuudios on peaminister».

Eesti toetab ESMi reformi

Homme sõidab Jüri Ratas Euroopa Liidu Ülemkogu kohtumisele seisukohaga, et Eesti toetab ESMi reformi. «Vastavalt aruteludele saan mina ülemkogu laua taga ESMi reformi kokkuleppeid toetada ning valitsuse edasised sammud selguvad sügiseks,» kinnitas peaminister Jüri Ratas täna.

«Vastab tõele, et valitsuse positsioon ei andnud mulle voli ESMi reformi blokeerida. Seda ma ka ei teinud. Valitsus toetab ESMi reformi üldiselt. Küll aga on valitsus ja riigikogu Euroopa asjade komisjon (ELAK) juba mitmeid kordi varasemalt kinnitanud, et meie toetame otsustamisel ühehäälsuse põhimõtet. See volitus oli mul olemas ja selle põhimõtte kaitsel olin ma lõpuni,» selgitas Helme 16. juunil. Helme kinnitas siis, et mingit soolot ei olnud ja lisas, et tõenäoliselt lihtsalt keegi ei uskunud, et tuleb kunagi minister, kes seisab Eesti huvide eest nii järeleandmatult.