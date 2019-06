Video: Eesti keele õppe komisjon parandas «tööõnnetuse» ja valis juhiks Stalnuhhini

Senise esimehe Eerik-Niiles Krossi valis komisjon aseesimeheks. Komisjoni kuuluvad ka Urmas Espenberg, Helmen Kütt ja Priit Sibul. Isamaa saatis Priit Sibula komisjoni liikmeks Mihhail Lotmani asemel, kuna ta ei järginud parteidistsipliini ja hääletas eelmisel neljapäeval esimehe valimisel Stalnuhhini asemel Krossi poolt.

Stalnuhhin ütles pärast erakorralist istungit Postimehele, et kuna tema on filoloog, siis sobib ta seetõttu seda komisjoni paremini juhtima kui Eerik-Niiles Kross. «Eerik on tore mees, me oleme temaga oma 20 aastat tuttavad, aga koolist ei tea ta praktikuna mitte midagi,» ütles Stalnuhhin.

Eerik-Niiles Krossi sõnul on kõik, mis toimus seaduspärane. «Kui komisjoni aseesimees leiab, et tema jõud rauges komisjoni aseesimehena töötamast ja ta pidi tagasi astuma, siis tuleb tema soovi arvestada,» kommenteeris uueks aseesimeheks valitud Kross komisjonis toimunut. Stalnuhhini kriitikale, et Kross eesti keelest midagi ei tea, ei soovinud mees aga vastata, märkides, et ei pea sedasorti vaidlust uue esimehega läbi ajalehe vajalikuks.

Kross lisas, et mingit paksu verd komisjonis seetõttu ei ole. «See on ju lõpuks ikkagi üks pinnavirvendus. Ma arvan, et minul ei takista miski tööd tegemast aseesimehena, esimehena või ka lihtliikmena. Seal pole ju tegelikult mingit vahet,» rääkis ta.

Kuna hääletus oli salajane, ei tea seda ametlikult keegi, kes eelmisel nädalal Stalnuhhinile hääle andmata jättis, aga vastuse annab see, mis edasi toimus. Nimelt otsustas riigikogu juhatus kibekähku Isamaa palvel, et Lotman lahkub eesti keele komisjonist ja asemele läheb Priit Sibul. See viitab selgelt, keda altvedamises kahtlustatakse.

Väidetavalt on Stalnuhhin sellise asjade käigu üle pahane. Tähendab ju komisjoni juhi koht korralikku palgalisa. Ta ei läinud isegi komisjoni ühisfotole.

Ootamatult komisjoni esimehe kohast ilma jäänud Mihhail Stalnuhhin keeldus eelmisel neljapäeval ühispildile tulemisest. FOTO: Erik Peinar / riigikogu

Komisjoni esimehe ametikoht annab riigikogu liikmele ka märkimisväärse palgalisa. Lähtuvalt kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seadusest – mille alusel riigikogu liikmetele palka makstakse –, on komisjoni esimehe palga koefitsient 0,85; riigikogu liikmel 0,65. See tähendab, et riigikogu lihtliikme palk on 4009 eurot ning komisjoni esimehe palk 5243 eurot. Komisjoni aseesimehena oleks Stalnuhhin teeninud 4626 eurot kuus.