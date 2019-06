Eesti keele õppe komisjon parandas «tööõnnetuse» ja valis juhiks Stalnuhhini

Kuna hääletus oli salajane, ei tea seda ametlikult keegi, kes Stalnuhhinile hääle andmata jättis, aga vastuse annab see, mis edasi toimus. Nimelt otsustas riigikogu juhatus kibekähku Isamaa palvel, et Lotman lahkub eesti keele komisjonist ja asemele läheb Priit Sibul. See viitab selgelt, keda altvedamises kahtlustatakse.

Komisjoni esimehe ametikoht annab riigikogu liikmele ka märkimisväärse palgalisa. Lähtuvalt kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seadusest – mille alusel riigikogu liikmetele palka makstakse –, on komisjoni esimehe palga koefitsient 0,85; riigikogu liikmel 0,65. See tähendab, et riigikogu lihtliikme palk on 4009 eurot ning komisjoni esimehe palk 5243 eurot. Komisjoni aseesimehena oleks Stalnuhhin teeninud 4626 eurot kuus.