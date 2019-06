Maikuu teises pooles toetas Keskerakonda 18 protsenti tallinlasi. See on tsentristide jaoks niigi väga nigel tulemus, aga juunikuine uuring näitab, et see toetus on veelgi vähenenud. Nüüd toetab pealinna võimuparteid vaid 14 protsenti Tallinna elanikest. Veidi lohutust pakub Keskerakonnale ehk fakt, et mitte-eestlaste seas on toetus veidi tõusnud, maikuu 38 protsendilt 39 protsendile juunis.