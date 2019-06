Ansip: Jüri Rattal on Euroopa tippjuhtide valimisel hea positsioon

Maikuus toimunud Euroopa Parlamendi valimiste järgselt peab Euroopa ülemkogu koos Euroopa Parlamendiga välja mõistatama, kellega asendada mitmeid Euroopa mõistes üliolulisi ametikohtasid. Nii näiteks otsitakse asendust praegusele ülemkogu juhile Donald Tuskile, Euroopa komisjoni presidendile Jean-Claude Junckerile, välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale Federica Mogherinile ja Euroopa Parlamendi presidendile Antonio Tajanile.

Euroopa komisjoni asepresident ja endine Eesti peaminister Andrus Ansip ütles, et Jüri Ratasel on ülemkogu 28 liikme seas suhteliselt tugev positsioon, arvestades, et ta kuulub mõjukasse ALDE poliitilisse perekonda. ALDEsse kuulub 28-st ülemkogu liikmest tervelt üheksa: lisaks Eesti peaministrile veel ka Belgia, Taani, Tšehhi, Luksemburgi, Hollandi ja Sloveenia peaministrid.

«Ma räägin hetkel enda kogemusest. Sa oled märksa paremini kõikidest arengutest informeeritud, kui sinu parteirühm on tugev,» sõnas ta ja lisas, et kui tema oli peaminister, kuulus ALDEsse lisaks temale veel vaid Hollandi peaminister Mark Rutte. «See hääle kõlamine võiks olla märksa tugevam, kui ta oli omal ajal.»

Eeskätt sõltub Ansipi sõnul see, kui palju Eestit ülemkogul kuulda võetakse aga rääkijast. Sellega nõustus ka endine peaminister, praegune riigikogu liige Taavi Rõivas.

«Automaatselt on Eesti üks 28-st või kuus 751-st. Kumbki neist tehetest meile väga suurt rolli ei anna, aga kui meie esindajad on ise aktiivsed ja oskavad asju õigesti ajada, siis Eesti arvamusega arvestatakse,» sõnas Rõivas.

Ta ütles, et vajadusel saab Eestit suuremaks rääkida ning mõjukust saab ka heade esindajatega paremaks või suuremaks muuta. Väga palju sellest tegelikult sõltubki.

Maailmavaade kaalub piirkonna üle

Nii Ansip kui Rõivas sõnasid, et geograafilistest liinidest (ehk siis, kes on meie lähimad piirkondlikud naabrid) rohkem sõltub ülemkogul riigijuhtide erakondlikust kuuluvusest. Samas on oluline ka sooline tasakaal.

«Ei ole mõeldav, et kõik [Euroopa institutsioonide juhikandidaadid – toim.] oleksid suurriikidest või Kesk-, Põhja-, või Lõuna-Euroopast. Samuti ei ole mõeldav, et kõik kandidaadid oleksid meessoost,» sõnas Rõivas.

Samas ei ole see, millisesse Euroopa poliitilisse perre mõni kandidaat kuulub, alati määrav. Rõivas tõi näite Luksemburgi peaministrist Xavier Bettelist, kes toetas 2014. aastal Euroopa komisjoni presidendi kohale kaasmaalast Jean-Claude Junckerit, olgugi, et ta oli tema kõige suurem sisepoliitiline rivaal.

Peaminister Jüri Ratas sõnas neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil, et Eesti huvides on nii geograafiline, demograafiline, kui ka sooline tasakaal. Ratas lausus, et seisab selle eest, et ka Kesk- ja Ida-Euroopa saaks tippjuhtide seas esindatud.

Kindlamate kandidaatide esile kerkimine on lähinädalate küsimus

Rõivas ütles, et praegu on seis tippkandidaatide osas veel üpris lahtine ning kaardistatakse riikide seisukohti. Ühtlasi on erinevad hoiakud niinimetatud spitzenkandidati protsessi osas. Samas lisab ajasurvet Euroopa parlamendi presidendi valimine juuli alguses.