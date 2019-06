Politsei alustas Helmete raadiosaate kohta väärteomenetlust

3. juunil riigikogus toimunud siseminister Mart Helme umbusalduse avaldamise arutelul tunnistas Helme eksimust. «See on nimelt see raadiosaade, kus me kutsusime üles valima Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda. Tõepoolest, meie viga. Me salvestasime saate reedel ega mõelnud, et see läheb eetrisse pühapäeval. Tõepoolest tunnistame, et oleme eksinud. Kui me oleksime sel hetkel natuke ette mõelnud, ei oleks me seda kindlasti teinud,» selgitas Helme.