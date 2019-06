Ligi «Otse Postimehest»: riigikogu spiiker käitub nagu politruk

Eile oli riigikogu kevadise istungjärgu viimane tööpäev. Seda paarikuulist perioodi jäävad ilmestama nii ministri umbusaldamine, käemärkide näitamine, skandaal lippude ümber, üksteise pidev solvamine ja ka 5 seadust võeti vastu. Täna on minu külalisteks Riigikogu esimees, EKRE poliitik Henn Põlluaas ja Reformierakonna aseesimees Jürgen Ligi.

Henn Põlluaas, viimasel tööpäeval leidsid EKRE ja Reformierakond lõpuks ühise keele, ühendavaks kokku liitvaks jõuks oli ei miski muu kui alkohol, alkoholiaktsiiside langetamine!

Henn Põlluaas: No mul on väga hea meel, et me leidsime ühise keele, et Reformierakond on valmis enda tehtud vigasid tunnistama ja neid ka parandama, kahjuks sotsid selleks võimelised ei olnud, kes olid kõige jõulisemalt järsu alkoholiaktsiisi tõstmise taga, mistõttu viinaralli Lätti ja Soome turistide ära kadumine tekkis.

Jürgen Ligi: No ta ju valetab! Viinaralli Lätti oli ainult viis protsenti Rõivase valitsuse ajal, see oli täiesti loomulik piirikaubanduse tase. See milleni Ratase valitsus asja viis, muide Põlluaas oli siis opositsioonis, oli 25 %-27 %, see oli suur vahe. Siin mingist vea parandamisest pole mõtet rääkida ja pole mõtet ka üksmeelest rääkida, sest otsus ise oli ju loll, mina ise selle poolt ei hääletanud, sest jäeti parandamata viga, mille Ratase valitsus tegi, et soositakse kanget alkoholi, ja viinaralli käivitas õlle hinna järsk tõus. See on loll otsus, et viin on odavam kui Lätis, see on loll otsus.

Põlluaas: Ligi unustab ära, et just Rõivase valitsus oli, kes aktsiisi tõusuga algust tegi ja pani aastateks graafiku paika, kui palju iga aasta tuleb tõsta. Ratase valitsus lihtsalt natuke kiirendas seda, ühed mustad mõlemad! Aga Reformierakond on enda arust alati ainuõige ja eksimatu. Olgu pealegi! Ja mul on väga kahju, et sina isklikult seda viga erinevalt oma teistest erakonnakaaslastest parandada ei tahtnud.

Ligi: Mul olid teised numbrid ja ma ei arva, et me peame olema odava viina maa, sest meie ostujõud on madalam kui Läti ja odavam kui Läti on rumalus! Huvitav muutus Riigikogus on kahtlemata see, et käib parteiline tänitamine, mitte asjast rääkimine, vaid parteiline tänitamine, seda varem ei olnud.

Põlluaas: Just, just!

Ühes asjas olete tõenäoliselt veel ühel meelel. Nimelt, et poliitiline kultuur on muutunud, sisekliima on elektrit täis nagu eilne Eesti taevas ning Eesti maine nii siseriiklikul kui ka välispoliitilisel tasandil on löögi all. Kes on tekkinud olukorras süüdi?

Ligi: Mina ei ole seda tekitanud, ei ole küll suur saladus, et EKRE on selle tekitanud, sellega on kaasa läinud peaminister, aga ma loodan, et ta korrigeerib ennast. Inimesed ei häbene enam olemast rumalad.