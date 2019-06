Suur ring tuntud ärimehi pani Kaljulaidi pea sajatuhandesele kampaaniale õla alla

Kaljulaidi kampaania suurimateks toetajateks – kumbki 12 500 euroga – on ettevõtjad Ivan Turõgin ja Sergei Potapenko. Tegemist on esimeste Äripäeva Rikaste TOPi jõudnud krüptoettevõtjatega, kelle vara väärtuseks hindas Äripäev 2018. aastal 9 miljonit eurot (Potapenko) ja 14,9 miljonit eurot (Turõgin).

«Ivan Turõginit ja Sergei Potapenkot tutvustas mulle üks ühine tuttav, kes arvas, et nad võiksid olla nõus minu kampaaniat toetama. Olen neile tänulik, et nad otsustasid seda teha,» selgitas Kaljulaid.

Kolmandaks suurimaks Kaljulaidi rahaliseks toetajaks on ärimees ja endine Edgar Savisaare nõunik Oleg Harlamov, kes panustas Kaljulaidi kampaaniasse 11 000 euroga. Kolme mehe seostest võib muuseas välja tuua ka selle, et Edgar Savisaar on Harlamovile võlgu 50 000 eurot ning Kaljulaidile 35 000 eurot, kirjutas Ärileht.