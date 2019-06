Lahkuvad eurosaadikud Kelam ja Hanso poliitikas ei jätka, Gräzin ja Tarand aga küll

«Mina ei ole see tüüp, kes poliitikast lahkuks. Mina jään poliitikuks surmani,» sõnas Igor Gräzin (ALDE) kommenteerides seda, kas ta kavatseb pärast seda, kui ta mandaat Euroopa Parlamendis lõppeb, poliitikas jätkata. Gräzin on Brüsseli ja Tallinna vahet sõitnud juba pea kolmveerand aastat, alates sellest, kui ta septembri alguses Kaja Kallase (ALDE) asendusliikmeks sai.

Tõsi, päris kohe Gräzin jätkata ei kavatse, vaid teeb enne väikese pausi. Gräzin jätkab õpetamist Tallinna ülikoolis, kus ta on seni andnud «Õigus ja eetika» ning «Õigusfilosoofia», kahasse ühe teise kolleegiga on tal ka kaasaegse maailma suveräniteediprobleemi lahkav uurimistöö vaja lõpetada. Ühtlasi jätkab Gräzin õppimist Eesti Evangeelse Luteri Kiriku usuteaduste instituudis.

Ka Indrek Tarand (Roheliste ja Vabaliidu fraktsioon) ei näe ennast poliitikast lahkumas, vaid väidab, et on poliitikaga tegelenud juba lapsest saati. «Esimest korda tekkis mul poliitiliste autoriteetidega kokkupuude 1979. aastal, kes minu poliitilisi vaateid ja tegevusi küll heaks ei kiitnud,» ütles ta.

Samas midagi selget Tarandi silme ees veel ei terenda. «Ma ei piira enda tegevusvälja. Ma ei ole Ma ei ole parteilane, kes ootab nagu enda selle, et mida karjajuht käsib teha», ütles Tarand ning lisas, et tegeleb asjadega, mis on talle olulised.

Juba 2004. aastast Euroopa Parlamendis olnud Tunne Kelam (Euroopa Rahvapartei) sõnas, et tema aktiivses poliitikas jätkata ei kavatse. Isamaa auesimehena on tal sellegi poolest kohustused, mis vajavad täitmist, nagu näiteks osaleda erakonna koosolekutel ning anda erakonnale nõu.

Vaadates tagasi 15 aastale Euroopa Parlamendis sõnas Kelam kõige tähtsamate saavutustena Eesti julgeolekuprobleemidega tegelemise. «Selleks on vaja olla kõige suuremas fraktsioonis, et saada kõige tugevamat mõju. See on õnnestunud,» ütles ta.