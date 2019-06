Helve Särgava lahkus Sotsiaaldemokraatlikust Erakonnast

Äriregistri andmetel lahkus erakonnaga 2017. aasta oktoobris liitunud Särgava sotsiaaldemokraatide ridadest täna.

«Ega ühestki otsusest ei saa nüüd kindlasti otsida midagi sellist väga erilist,» jäi Särgava uudist kinnitades esmalt tagasihoidlikuks. Ta lisas, et erakonnast lahkumise mõtted olid tal peas tükk aega, sisuliselt selle aasta algusest.

Lõplik otsus lahkuda erakonnast pärast pühapäevast sotsiaaldemokraatide üldkogu ja juhivalimisi, oli Särgava sõnul teadlik. Mitte seepärast, kes sinna valitakse, vaid seetõttu, et enne üldkogu polnuks Särgava sõnul väärikas sellise uudisega tähelepanu tõmmata. «Mõtlesin, et ei ole mõtet enne üldkogu tekitada mingit muud sellist tähelepanu,» selgitas ta.

Jääb poliitikasse edasi

Poliitikasse on Särgaval aga kindel plaan edasi jääda. «101 protsenti jätkan linnavolikogus. Mind on nii paljud inimesed usaldanud Tallinnas, ma ei jää seina äärde istuma.»

Särgava on kahe poliitikas oldud aasta jooksul näinud mitmeid erakondi enda sõnul nii seest kui ka väljast, kuid selgemaks saavad plaanid pärast suve. «Mina nüüd küll ei kavatse jääda istuma seina äärde. Kindlasti ma mingi erakonnaga plaanin ühineda,» sõnas ta.

Särgava ei soovinud avalikustada mõtteid seoses uue koduerakonna eelistustega. «Ma ei taha mitte mingisuguseid oletuslikke sõnumeid... et need jääksid liikuma. Mul on oma maailmavaated, mõtted,» jäi Särgava napisõnaliseks.

Särgava sõnul on talle sotsiaaldemokraatide väärtused ja põhimõtted ka täna väga hingelähedased. Miks ta siis erakonnast lahkus? «Ma ei taha kuskil olla nii, et natuke olen ja natuke ei taha olla. Kui olen, olen täie jõuga.» Küsimusele, mis ajendas mõtteid erakonnast lahkumisele, järgnes ohe ning mõttepaus.

Särgava ei soovinud nüüdseks endise koduerakonna kohta kriitilisi sõnu öelda, selgitades, et tal pole kombeks kedagi halvustada. «Minu põhimõte on alati see: kui inimene midagi oma elus muudab, siis temal ei ole õigust antud, et tema oma muutumise tõttu hakkab kellelegi etteheiteid tegema või seda halvustama. Minul ei ole midagi siin halvustada.»

Vähem kui kaks aastat tagasi ajendas Särgavat sotsiaaldemokraatidega liituma põhimõte, et kõigist inimestest tuleb hoolida. «Olgu need rikkad, vaesed; elagu nad linnas, maal. Kõik inimesed on ühtemoodi väärikad. Sealt edasi: lapsed, eakad – nende heaolu.»

Tallinna linnavolikokku kandideeris ta eesmärgiga võidelda korruptsiooni vastu. «Mõtlesin, et mina võiks olla see viimane väike hiir, kes aitab selle korruptsioonikaalika välja tõmmata,» tõi ta paralleeli tuntud muinasjutust. Ka korteriühistute teemaga tegelemist plaanib Särgava tulevikus ka uue erakonnaga liitudes jätkata. ​