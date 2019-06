Oravad soovivad ministrite iga-aastasi lisakuulamisi

«Selle täienduse kohaselt hakkaksid riigikogus toimuma ministrite kuulamised. See tähendab, et iga valitsusliige teeks kord aastas riigikogule ülevaate oma vastutusala olukorrast, probleemidest, lahendustest ja plaanidest. Riigikogu liikmetel on võimalik esitada küsimusi ja kommentaare ministri vastutusala olukorra kohta,» selgitas aseesimees Siim Kallas täna riigikogus.