Riigikogus läbis alkoholiaktsiisi langetamine teise lugemise

Eelnõule ei ole koostatud väljatöötamiskavatsust, sest tegemist on riigieelarve tulude kiireloomulise küsimusega. Valitsuse 23. mail 2019 kinnitatud tegevusprogrammis aastateks 2019–2023 nähakse ette aktsiisimäärade vähendamine maksutulude Eestisse toomise eesmärgil.Keskerakonna, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) ja Isamaa fraktsiooni algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõuga muudetakse alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadust, et vähendada õlle, siidri ja kange alkoholi aktsiisimäärasid 25 protsenti. Muudatuse eesmärgiks on ohjeldada 2015. aastast hoogustunud alkoholi piirikaubandust Läti suunalt.

Reformierakonnal oli hulk muudatusettepankuid

Erinevalt võimuerakondade ettepanekust soovib suurim opositsioonierakond Reformierakond vähendada veini ja siidri (kääritatud joogi, mille etanoolisisaldus on üle kuue mahuprotsendi) aktsiisimäärasid 16,7 protsenti ning veini ja siidri, mille etanoolisisaldus on alla kuue mahuprotsendi aktsiisimäärasid 37 protsenti. «Kuigi veini ja siidri piirikaubandus on õlle piirikaubanduse mahust väiksem, on eesmärgiks kehtestada sarnased veini ja siidri aktsiisimäärade proportsiooni nagu kehtisid veebruaris 2017,» seisab Reformierakonna muudatusettepanekus.

Reformierakonna ettepanek on vähendada õlle aktsiisimäära 33 protsenti ning kange alkoholi aktsiisimäära 4,3 protsenti. «Oktoobris 2018 avaldatud KPMG uuringus on välja toodud, et peamine toode mida Lätis ostmas käiakse on õlu (79 protsenti). Uuring annab kinnitust, et alkoholi piirikaubanduse käivitavaks mootoriks oli 2016. aasta suvel kehtestatud õlleaktsiisi määra tõstmine 70 protsendi võrra, seega tuleb eelkõige vähendada õlle aktsiisi, et lõpetada Eesti lõunapiiril alkoholi piirikaubandus,» seisab muudatusettepanekus.

Reformierakond on varem öelnud, et toetab võimuliidu algatatud eelnõu aktsiismuudatusteks juhul, kui arvesse võetakse ka nende muudatusettepanekud.