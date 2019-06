Sotside uus juht: me olime liiga õpetavad ja patroneerivad

Eile valiti sotside uueks esimeheks Indrek Saar. Palju õnne!

Aitäh!

Kriitikud ütlevad, et vabalangus nüüd jätkub ja vana poliitika samamoodi. Mis te neile vastate?

No eks me sellepärast ka pikalt ja põhjalikult oma erakonna sees arutasime, kuidas me edasi läheme ja kõik kandidaadid pakkusid oma nägemuse sellest välja, sest ega see üldine eesmärk, mille eest sotsiaaldemokraadid töötavad, see on meil ju kõigil ühine, aga meie kogemused on erinevad,

Mis siis nüüd teie juhtimisel muutub?

Eks meil ole mitmeid teemasid, kus me peame järgi mõtlema, kus me praegusel hetkel oleme. Esimene küsimus on üldse, mis situatsioon on ühiskonnas. Kui me vaatame valimiseelset situatsiooni ja tänast päeva, olles saanud sellise valitsuse nagu meil on, siis ilmselt paljude inimeste jaoks oli see pehmelt öeldes šokk. Ja loomulikult tuleb ühiskonnal sellega kohaneda, aga ka erakond peab mõtlema selle peale, mis on see konstruktiivne alternatiiv.

Nüüd me räägime kaude jällegi EKRE-st.

Ei, praegu me rääkisime valitsusest.

Mida te arvate, milline on hetkel sotside maine?

Nagu valimised näitasid, siis võiks olla parem, sest valimistulemus ei olnud selline, millega võiks rahul olla, aga kuvandiga tuleb tööd teha. See kuvand, mida me kandsime, ei olnud kooskõlas sellega, mida meie potentsiaalne valija meilt ootab, seda sama hoolivust, sõbralikkust, empaatiavõimet.

Lauri Läänemets, kes teie kõrval juhiks kandideeris, on öelnud, et sotside põhikuvand on seotud EKRE-le vastandumisega. Ma lisaksin siia veel meedias kõlanud kriitika ehk et olete käskude-keeldude partei, piirikaubanduse käivitajad, rändeleppe varjajad, vähemusi toetav nišipartei. Kuidas te sellest imagost vabaneda kavatsete?

Eks ikka nii, et näidata, et see võis küll olla mingil hetkel osa meie kuvandist, kuid tegelikult sotsiaaldemokraadid seisavad ühiskonna eest, mis on avatud, sõbralik, hooliv ja eks me peame seda oma tegudega näitama, kuidagi teistmoodi ei saa.

Jevgeni Ossinovski pidas eile väga emotsionaalse kõne, milles tõdes, et ta suurim viga oli see, et ta oli Eesti ajaloo parim sotsiaalminister ning et ta lootis, et kui ta päriselt hakkab sotsiaalseid probleeme lahendama, siis inimesed näevad seda. Aga võta näpust, ei näinud! Ja siis ta õppis sellest , et inimestel sh ajakirjanikel on üsna piiratud võime mõtestatult absorbeerida poliitilisi muutusi. See on jälle selline üleolev lähenemine, et te olete kõik lollid ja ei saa aru, mis teile endile hea on.