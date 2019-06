Ministriametist tagasi astunud Kuusik tahab riigilt üle 31 000 euro hüvitist

Kohtu pressiesindaja Anneli Vilu kinnitas Postimehele, et kohtule on laekunud taoline kaebus, kuid kohus pole veel edasiste sammude osas seisukohta võtnud. Nimelt on vastaspoolele ehk Vabariigi Valitsusele antud omapoolse seisukoha esitamiseks aega 14. juunini. Seejärel otsustab kohus, kas Kuusiku kaebus võetakse menetlusse või mitte.