Saar: SDE ei pea ilmtingimata hommikust õhtuni EKRE-le vastanduma

Saar rõhutas, et oluline on, et sotsiaaldemokraadid ei taganeks oma põhiväärtustest. «Sotsiaaldemokraatide roll on leida tänasel keerulisel, tormilisel, turbulentsel ajal tasakaalu. Tasakaalu leidmine tähendab ühelt poolt seda, et kõik inimesed tunnevad, et nende demokraatlikud õigused, nende inimõigused, nende sõnavabadus on kaitstud. Aga teiselt poolt ka seda, et neil ei teki mahajäätuse, lootusetuse tunnet, et sotsiaalmajanduslikud probleemid saavad adekvaatse reageeringu ka riigijuhtide poolt.»



«Sotsiaaldemokraadid ei pea ilmtingimata hommikust õhtuni EKRE-le vastanduma, küll aga ei tohi sotsiaaldemokraadid taganeda nendest demokraatlikest väärtustest, mille eest me seisame,» ütles Saar. «Me oleme sotsiaaldemokraadid. Kui tahetakse piirata sõnavabadust või vähemalt ähvardatakse seda teha, kui erinevaid vähemusi või ühiskonnagruppe rünnatakse või püütakse neid omavahel tülli ajada, kui osa ühiskonnast tunneb, et neil ei ole enam selles ühiskonnas turvaline, siis sotsiaaldemokraadid kindlasti on olemas ja kaitsevad nende inimeste õigusi.»



«Mina loomulikult väga loodan, et see koalitsioon väga kaua ei püsi, aga eks aeg seda näitab. Meie asi on opositsioonis tähelepanu juhtida sellele, et need väärtused, mis tänases koalitsioonis paraku on esile tõusnud, ei ole need, millega ühiskonda saaks ehitada. Need ei ole tihtipeale kooskõlas ka nende väärtustega, mida me oma põhiseaduses oleme kokku leppinud,» lisas Saar.