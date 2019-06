Vabaerakonna uueks juhiks sai Heiki Lill

Postimees kirjutas reedel, et Lill nõustub väitega, et Vabaerakonda pole «pildil» ammu näha olnud. «Me ei osalenud Euroopa Parlamendi valimistel. Toimetame edasi vaikselt, mõtleme järgmiste, kohalike valimiste peale (toimuvad aastal 2021 – toim),» sõnas Lill, lisades, et erakonnal on eesmärk tulla välja oma nimekirjaga. Lill ei näe ühinemist Roheliste erakonnaga. «Küll aga näen suurepärast võimalust koostööks.» Lille sõnul on huvi koostööks mõlemalt poolt olemas, detaile ta aga avalikustama ei kippunud.