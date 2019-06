Mart Helme: kui EKRE saab peaministrikoha, viime saatkonna Tel Avivist Jeruusalemma

Tõesti: ma vaatan praegu siit kõnepuldist alla saali, ja ma näen teie hulgas kümneid ja kümneid inimesi, kes juba siis, kui kõik maailma targad meile kadu ennustasid, tegelikult meie tulevasele edule vundamenti ladusid. Just see töö – ja see töö kestab katkematult ka praegu – tagas meile edu 2015. aasta riigikogu valimistel, tagas meile edu kohalikel valimistel ja tagas meile superedu käesoleva aasta Riigikogu valimistel.

Organisatsioon – teie, kallid kongressi delegaadid – oli meile selleks jalgealuseks, millel seisime ka kohe valimiste järel alanud koalitsiooniläbirääkimistel ja mis tagas meile jõuõla ning operatiivsügavuse valitsusse minekuks.

Ma olen sügavalt veendunud, et käesoleval aastal võib igaüks teist tunda uhkust selle üle, et ta kuulub Eesti Konservatiivsesse Rahvaerakonda. On ju üksnes rõõmustav, kui meie poliitilised konkurendid raevust vahtu pritsivad, sest midagi pole teha: EKRE on kõige kiiremini kasvava liikmeskonnaga erakond, me oleme küsitlustes kindlustanud endale stabiilse 18-20 protsendise toetuse, meil on esindused pooltes kohalikes omavalitsustes, meie riigikogu fraktsioon on kasvanud seitsmelt liikmelt üheksateistkümne peale, meil on oma saadik europarlamendis ja me oleme valitsuses, kus meile kuulub kolmandik ministrikohtadest.

Sõbrad, kui see ei ole edulugu, siis mis veel on edulugu? Ja selle eduloo on meile taganud just see, et meil on kogu Eestit kattev tegus rohujuure tasand.

Muide, just see rohujuure tasand ehk meie kasvav ja dünaamiline organisatsioon on ka see põhjus, miks meid ei tabanud roheliste või Vabaerakonna saatus, kes pärast ühekordset tähelendu poliitikataevas kustusid.

Siinkohal tahan ma vabandada kõigi meie liikmete ees, kelleni ma viimaste kuude jooksul pole jõudnud kaugeltki nii palju, kui ma oleksin tahtnud. Valimiskampaania, koalitsiooniläbirääkimised ja ministriametisse sisseelamine on paraku jõhkralt röövinud kogu vaba aja ning energia ja ma võin nii enda kui Martini nimel öelda, et mitme kuu vältel polnud meil ainsatki vaba päeva, krooniliseks muutunud unevõlast rääkimata.

Ent uskuge,me teame: ilma teieta, head erakonnakaaslased, ei ole kaabud Eesti poliitikas mingi arvestatav jõud.