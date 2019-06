Arnold Rüütel: mõne EKRE liikme sõnakasutus teeb ka mind murelikuks

Kas see on väärtuste kriis, kui me julgeme mittesoovitavaks pidada liikumist Euroopa kui föderaalriigi suunas?

Meil eestlastel nagu ka teistel endises NSV Liidus elanud rahvastel on föderaalriigis elamise pikaajaline kogemus. Tundub, et pealekasvanud uus põlvkond ei ole võtnud vaevaks seda kogemust tundma õppida ja oma seisukohti kujundada selleks, et seista Euroopa kui iseseisvate riikide liidu, mitte liitriigi eest. Inglismaa lahkumine Euroopa Liidust on ju selge näide selle poliitika ohtlikkusest.

Sisuliselt esimest korda pärast Eesti taasiseseisvumist on meil valitsus, kes suudab seista suveräänse Eesti eest. Siit ka see hüsteeriline vastasseis. Vahendeid valimata püütakse lõhkuda tekkinud valitsuskoalitsiooni.

Mul on olnud võimalus sündida esimeses Eesti Vabariigis ja läbi elada kõik need ajad, mis on meid toonud tänasesse päeva. Mul on ausalt öeldes inimlikult häbi, et meie väikese Eesti rahva keskel on nii palju kurjust ja seda paljudel juhtudel võimu suunal.

Seadmata kahtluse alla sõnavabadust, tahan rõhutada, et sellega kaasneb ka igaühe personaalne vastutus oma väljaöeldu eest.

Kas mitte siin ja kohe teha otsustav algus korrektse sõnakasutuse suunas? Meie erakond võiks võtta enda kanda selle tänuväärse initsiatiivi. Ma siiralt usun, et suudame kasutada meie kõnekeelt selliselt, et oleks väga raske öeldut kaksipidi tõlgendada ja et me omapoolsete väljaütlemistega ei riivaks kellegi inimväärikust. Olen isiklikult püüdnud seda põhimõtet järgida ja teen seda kindlasti ka tulevikus. Võite mind uskuda.

Lugupeetud kongressi delegaadid ja külalised!

Veel kord kutsun teid kõiki üles austama üldkehtivaid, eriti Euroopa kultuuriruumis omaks võetud moraalinorme. Püüame oma ühiskondlikku olemist igapäevaselt korraldada nii, et meie väikeriigis oleks suhtluses vähem kurjust.

Soovin kongressile head tööpäeva ja vajalike otsuste vastuvõtmist!